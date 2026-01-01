images
images
images
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм

Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-5572

Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.

Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Описание

Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Арт. FTR-721
Savage (1-12) Super White фон бумажный 2,7x11 м белоснежный супер-белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage 1-12 Super White - это фон из белоснежной плотной бумаги шириной 2,72 м и длиной 11 метров. Данный фон заслуженно считается одним из самых популярных фонов для профессионалов и любителей. Фон на плотном картонном рулоне, что сохраняет его в гладком виде и позволяет устанавливать на подвесные системы установки фона. Плотность фона – 160 г/м2. Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

8 190 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Арт. DAN-1782
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Наличие
более 10 шт

Телескопическая перекладина Fotokvant V-30 для установки студийных фонов шириной от 125 см до 300 см. Используется при монтаже конструкций для студийного оборудования: для установки осветительных приборов, монтажа систем крепления вспомогательного оборудования и т.д. Предусмотрено стандартное крепление, типа пальцы, на стойки диаметром 5/8". Максимальная длина - 300 см. Вес - 1,1 кг.

2 820 ₽
В корзину
Grifon ВТС-1420 система установки фона 1,4х2 м
Арт. DAN-9091
Grifon ВТС-1420 система установки фона 1,4х2 м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Система установки фона Grifon ВТС - 1420 - это универсальное решение для проведения выездных фотосьемок и при работе в студии.
Длина перекладины - 140 см. Максимальная высота подъёма стойки - 200 см.

1 860 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S2+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой
Fotokvant RCL-S2+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой
Fotokvant RCL-S2+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой
Арт. DAN-3652
Fotokvant RCL-S2+HB-02 металлический зажим-струбцина с шаровой головой
Наличие
более 10 шт

Металлический зажим-струбцина Fotokvant RCL-S2+HB-02 с шаровой головой.

Комплект позволяет разместить оборудование с посадочным местом 1/4" на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. В комплекте зажим Fotokvant RCL-S2 подходящий для винтового крепления 1/4" и 3/8" и шаровая голова Fotokvant HB-02.


950 ₽
В корзину
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

5 430 ₽
В корзину
FST SS-16 мини-швабры для чистки APS-C матриц
FST SS-16 мини-швабры для чистки APS-C матриц
Арт. DAN-6643
FST SS-16 мини-швабры для чистки APS-C матриц
Наличие
более 10 шт

Мини-швабры FST SS-16 для чистки APS-C матриц.

Комплект из десяти швабр из микрофибры для чистки линз и матриц. Ширина чистящей поверхности швабр - 16 мм. Эффективно удаляют различные пятна и разводы на матрице и оптике.

1 300 ₽
В корзину

Видео

Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Уокер Эванс и острая социальная фотография середины ХХ столетия
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.