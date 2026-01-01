Raylab BS-S4 система подъема для четырёх фонов. 

Описание

Система подъема применяется для удобного использования фотофона. Она оборудована пластиковыми цепочками и грузом, чтобы фотограф мог регулировать высоту подьема фонов. Ее преимущество заключается в том, что она предназначена для 4 фонов. Благодаря крепким материалам, используемым в производстве студийного оборудования, оно выдерживает вес полотна, что предотвращает его перекручивание.

Весь комплект выполнен из крепкого, ударопрочного полимера. Он не боится падений и повреждений, подходит для длительного пользования. Система подъема Рейлаб состоит из 4 комплектов цанговых зажимов, 2-ух кронштейнов, грузиков, пластиковых цепей. Каждый элемент представлен в разных цветах. Они правильно подогнаны, что обеспечивает легкую сборку.

Используется для крепления полотен с диаметром внутренней трубы 46-78 мм. Система подъема оборудована ручным приводом и предотвращает их скручивание, они не мнутся даже при длительном пользовании. Смена полотен выполняется вручную при помощи цепей. Подвесной кронштейн крепится к стене на длительный срок. Это указывает на то, что система Рейлаб не является мобильной. Она предназначена для длительной эксплуатации на одном месте. Собирать и монтировать комплект легко, для этого не понадобятся специальные навыки.

Характеристики: