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Raylab BS-S4 система подъема для четырёх фонов
Raylab BS-S4 система подъема для четырёх фонов
Raylab BS-S4 система подъема для четырёх фонов
Raylab BS-S4 система подъема для четырёх фонов
Raylab BS-S4 система подъема для четырёх фонов
Raylab BS-S4 система подъема для четырёх фонов

Raylab BS-S4 система подъема для четырёх фонов

Raylab
Артикул: DAN-7664

Raylab BS-S4 система подъема для четырёх фонов. 

Система подъема Raylab BS-S3 для оперативного использования 4 фотофонов.  Набор состоит из 4 цанговых распорок и 2-ух кронштейнов.  Предназначен для установки фонов с бумажным основанием. Крепится на стену или потолок. 

Описание

Система подъема применяется для удобного использования фотофона. Она оборудована пластиковыми цепочками и грузом, чтобы фотограф мог регулировать высоту подьема фонов. Ее преимущество заключается в том, что она предназначена для 4 фонов. Благодаря крепким материалам, используемым в производстве студийного оборудования, оно выдерживает вес полотна, что предотвращает его перекручивание.

Весь комплект выполнен из крепкого, ударопрочного полимера. Он не боится падений и повреждений, подходит для длительного пользования. Система подъема Рейлаб состоит из 4 комплектов цанговых зажимов, 2-ух кронштейнов, грузиков, пластиковых цепей. Каждый элемент представлен в разных цветах. Они правильно подогнаны, что обеспечивает легкую сборку.

Используется для крепления полотен с диаметром внутренней трубы 46-78 мм. Система подъема оборудована ручным приводом и предотвращает их скручивание, они не мнутся даже при длительном пользовании. Смена полотен выполняется вручную при помощи цепей. Подвесной кронштейн крепится к стене на длительный срок. Это указывает на то, что система Рейлаб не является мобильной. Она предназначена для длительной эксплуатации на одном месте. Собирать и монтировать комплект легко, для этого не понадобятся специальные навыки.

Характеристики: 

  • Материал - АВS пластик
  • Количество фонов - 4
  • Размер монтажной площадки кронштейна - 42х5х13 см
  • Вес - 6,96 кг

Комплектация

Комплектация - кронштейн -2шт, цанговые зажимы (распорки) - 4х2 шт, цепь пластиковая - 3шт 

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