Артикул: MTG-2209

Fotokvant VT-12 перекладина 1 м для крепления фона на стойку. Перекладина удобного квадратного сечения с прищепками для удержания пластиковых фонов и гелевых фильтров шириной до 1 метра. Длина фона или фильтра зависит от используемой стойки, в комплект не входит. При работе с полупрозрачными или прозрачными фильтрами предусмотрено отверстие с краю планки. В комплекте 4 прищепки и винт барашек для фиксации на стойке с резьбовым соединением 1/4".