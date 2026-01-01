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Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant VT-12 перекладина 1 м для крепления фона на стойку. Перекладина удобного квадратного сечения с прищепками для удержания пластиковых фонов и гелевых фильтров шириной до 1 метра. Длина фона или фильтра зависит от используемой стойки, в комплект не входит. При работе с полупрозрачными или прозрачными фильтрами предусмотрено отверстие с краю планки. В комплекте 4 прищепки и винт барашек для фиксации на стойке с резьбовым соединением 1/4".
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Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
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Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.
Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.
Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.
Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Ключевые преимущества:
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.