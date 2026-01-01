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Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный

Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный

Fotokvant
Артикул: FTR-1307

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет черный.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

Описание

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн.

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