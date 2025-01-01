Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Фон производится по технологии предполагающей случайные пятна и небольшие изменение в оттенке, поэтому фотографии носят исключительно ознакомительный характер.
Обратите внимание, что из-за индивидуальных настроек монитора может быть получено не совсем корректное представление о расцветке фона. Рекомендуем приобретать данный фон на пункте самовывоза.
Характеристики:
Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светлый цвета сирени с желтым.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
FST SB-040 – жаропрочный софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Оснащен специальными вентиляционными отверстиями, благодаря которым его можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Байонет Bowens. Размер, см – 80x120.
FST LSB-10 – алюминиевая комбинированная стойка-журавль, предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота – 300 см, минимальная – 132 см, длина журавля – 110-210 см, количество секций – 4. Максимальная нагрузка – 5 кг.
Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.
Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.
