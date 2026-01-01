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Kupo KCP360 Alli Clamp держатель-зажим

Kupo KCP360 Alli Clamp держатель-зажим

Kupo
Артикул: NVF-9498

Kupo KCP360 Alli Clamp - держатель-зажим для установки оборудования и акссесуаров.

Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8”.

Зажим можно использовать с Convi Clamp, Super Viser или крепежной головой Grip Head в стойке для осветительного оборудования, установки отражателей, экранов, пенопластовых панелей или вспышки при работе в студии и на выезде.

Вес - 0,32 кг.

Описание

Характеристики:

  • Диапазон захвата 5-40 мм
  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8" с внутренней резьбой 3/8"-16, втулка 5/8"
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 320 г

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