Характеристики:
- Диапазон захвата 5-40 мм
- Крепление - стандартный студийный палец 5/8" с внутренней резьбой 3/8"-16, втулка 5/8"
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес - 320 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP360 Alli Clamp - держатель-зажим для установки оборудования и акссесуаров.
Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8”.
Зажим можно использовать с Convi Clamp, Super Viser или крепежной головой Grip Head в стойке для осветительного оборудования, установки отражателей, экранов, пенопластовых панелей или вспышки при работе в студии и на выезде.
Вес - 0,32 кг.
Характеристики:
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Зажим-прищепка Kupo KCP-360B Ali Clamp black.
Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8". Вес - 0,32 кг. Цвет - черный.
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