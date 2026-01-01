images
KUPO KD-816P Square Clip silver прищепка серебристая

KUPO KD-816P Square Clip silver прищепка серебристая

Kupo
Артикул: OLE-1508

KUPO KD-816P Square Clip silver прищепка серебристая

Удобный алюминиевый пружинный зажим серебристого цвета служит отличным решением для крепления аксессуаров и фонов, он легко прикрепляется к зажиму Convi (KCP-700) с адаптером 5/8 ”. Зажим оснащен резиновыми губками.

Описание

Характеристики:

  • Размер зажима 5,3 Х 9 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KCP360 Alli Clamp держатель-зажим
Арт. NVF-9498
Kupo KCP360 Alli Clamp держатель-зажим
Наличие
в наличии 1-3 шт

Kupo KCP360 Alli Clamp - держатель-зажим для установки оборудования и акссесуаров.

Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8”.

Зажим можно использовать с Convi Clamp, Super Viser или крепежной головой Grip Head в стойке для осветительного оборудования, установки отражателей, экранов, пенопластовых панелей или вспышки при работе в студии и на выезде.

Вес - 0,32 кг.

2 180 ₽
В корзину

Видео

Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.