Характеристики:
- Размер зажима 5,3 Х 9 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KD-816P Square Clip silver прищепка серебристая
Удобный алюминиевый пружинный зажим серебристого цвета служит отличным решением для крепления аксессуаров и фонов, он
Характеристики:
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Kupo KCP360 Alli Clamp - держатель-зажим для установки оборудования и акссесуаров.
Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8”.
Зажим можно использовать с Convi Clamp, Super Viser или крепежной головой Grip Head в стойке для осветительного оборудования, установки отражателей, экранов, пенопластовых панелей или вспышки при работе в студии и на выезде.
Вес - 0,32 кг.