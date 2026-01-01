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Kupo KCP-360B Ali Clamp black зажим-прищепка

Kupo KCP-360B Ali Clamp black зажим-прищепка

Kupo
Артикул: DAN-5854

Зажим-прищепка Kupo KCP-360B Ali Clamp black.

Многофункциональный стальной зажим с тремя вариантами крепления. Пружинный зажим-прищепка с защитными резиновыми накладками. Диапазон разведения зажимных губок от 5 до 40 мм. Гнездо с внутренним креплением 5/8" и штифт диаметром 5/8". Вес - 0,32 кг. Цвет - черный.


Описание

Зажим можно использовать с Convi Clamp, Super Viser или крепежной головой Grip Head в стойке для осветительного оборудования, установки отражателей, экранов, пенопластовых панелей или вспышки при работе в студии и на выезде.

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