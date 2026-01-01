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Manfrotto 036-38 адаптер-палец для супер-клампа с резьбой 3/8"

Manfrotto 036-38 адаптер-палец для супер-клампа с резьбой 3/8"

Manfrotto
Артикул: OLE-0566

Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешней резьбой 3/8 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.

Описание

Manfrotto 036-38 адаптер-палец для супер-клампа с резьбой 3/8"

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