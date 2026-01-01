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Kupo KCP352B SMALL SPRING CLAMP-BLACK пружинный зажим

Kupo KCP352B SMALL SPRING CLAMP-BLACK пружинный зажим

Kupo
Артикул: NVF-9486

Kupo KCP352B SMALL SPRING CLAMP-BLACK - пружинный зажим для крепления фонов.

Пружинный зажим небольшого размера изготовленный из стали с порошковым покрытием черного цвета.

Предназначен для установки бумажных фонов, отражающего материала или экранов. Максимальное раскрытие зажимных губок 4,6 см. Вес - 100 грамм.

Описание

Характеристики:

  • Диапазон зажима - 1-46 мм
  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Вес - 0,1 кг

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