Характеристики:
- Диапазон зажима - 1-46 мм
- Материал - сталь
- Цвет - черный
- Вес - 0,1 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP352B SMALL SPRING CLAMP-BLACK - пружинный зажим для крепления фонов.
Пружинный зажим небольшого размера изготовленный из стали с порошковым покрытием черного цвета.
Предназначен для установки бумажных фонов, отражающего материала или экранов. Максимальное раскрытие зажимных губок 4,6 см. Вес - 100 грамм.
Характеристики:
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