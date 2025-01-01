Falcon Eyes SP-4M8M переходник студийный 1/4 - 3/8

Manfrotto 037 – стандартный адаптер-переходник с внешними резьбами на 3/8 и 1/4 дюйма для установки оборудования в зажим-держатель Manfrotto 035. Изготовлен из латуни.
Falcon Eyes SP-4M8M – переходник для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
Винты на 1/4" и на 3/8".
Manfrotto 118 – короткий адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма с креплением для зонта. Изготовлен из латуни.
Cullmann CROSS CX695 – переходник с внешней резьбы 1/4 дюйма на внешнюю резьбу 3/8 дюйма. Изготовлен из никелированной стали. Набор из 3 шт.
Manfrotto 244ADPT3814 – адаптер для установки различного оборудования. Изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8 дюйма, резьба 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, вес, г – 70. Комплект состоит из двух адаптеров и ключа для их установки.
Manfrotto 119 – адаптер-переходник 16 мм с внутренними резьбами на 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Изготовлен из латуни.
GreenBean Field 2.4 х 5.0 Green – зеленый тканевый фон хромакей. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда впоследствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, м – 2,4х5,0. Плотность ткани - 150 г/м²
Fotokvant PRS-04 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, серебристая.
Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм. Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.
Адаптер переходник Kupo KS014R с резьбами 1/4 и 3/8 дюйма.
Прочный латунный круглый штифт оснащенный внешней резьбой 3/8” и 1/4'' для установки аксесуаров имеющих соответствующее крепление.
Kupo KS015 Hex Camera Stud 3/8’’-16F и 1/4’’-20F - адаптер-переходник с 3/8" на 1/4".
Шестигранный штифт-переходник для зажима Convi Clamp. Имеет внутреннюю резьбу 3/8” с одной стороны и 1/4'' с другой.
Изготовлен из латуни.
Рассеиватель Fotokvant U-SB-130 для параболического зонта 130 см.
Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 130 см.
