Falcon Eyes SP-4M8M переходник студийный 1/4 - 3/8

Арт. NVF-9218

Fotokvant PRS-04 – кнопка для мягкого спуска затвора камеры, серебристая.

Декоративная кнопка для мягкого спуска затвора камер Fujimi X100, 100s, X20, x10, Leica M3, M6, M7. Изготовлена из металла, имеет резьбовое соединение с кнопкой спуска фотокамеры. Удобна в использовании за счет оптимального размера. Диаметр – 10 мм. Может быть использована не только для удобства работы с кнопкой спуска затвора, но и в качестве отличного подарка фотографу.