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Fujimi FJ 702 отражатель 5 в 1 белый/золото/серебро/черный/рассеиватель 80 см

Fujimi FJ 702 отражатель 5 в 1 белый/золото/серебро/черный/рассеиватель 80 см

Fujimi
Артикул: NVF-5769

Fujimi FJ702 – круглый дисковый отражатель 5 в 1. Диаметр 80 см. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.

 

 

Описание

Технические характеристики:

  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • диффузный – для мягкого, бестеневого освещения

 

Комплектация

   

 

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