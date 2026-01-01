Fujimi FJ 702 отражатель 5 в 1 белый/золото/серебро/черный/рассеиватель 80 см

Технические характеристики:
- серебряный – для повышения контраста
- золотой – для придания теплого оттенка
- черный – для блокировки нежелательно света
- белый – дает нейтральную цветовую температуру
- диффузный – для мягкого, бестеневого освещения
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Технические характеристики:
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