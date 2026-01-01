Avenger C155 страховочный трос

Стальной прочный трос обеспечит безопасное использование оборудования, предохранит от случайного падения.
Комплектуется надежным фиксирующим карабином.
Технические характеристики:
- длина, см - 100
- толщина, мм - 4
- нагрузка, кг - 30
- материал - сталь
Москва
Малая Семеновская 3с6
Страховочный трос Avenger C155.
Применяется для дополнительной страховки дорогостоящего оборудования.
Стальной прочный трос обеспечит безопасное использование оборудования, предохранит от случайного падения.
Комплектуется надежным фиксирующим карабином.
Технические характеристики:
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