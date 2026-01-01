images
images
images
images
images
OffRoad ORT-53.12L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1138х351х133 м
OffRoad ORT-53.12L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1138х351х133 м
OffRoad ORT-53.12L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1138х351х133 м
OffRoad ORT-53.12L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1138х351х133 м
OffRoad ORT-53.12L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1138х351х133 м

OffRoad ORT-53.12L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1138х351х133 м

OffRoad
Артикул: DAN-3494

Пластиковый кейс OffRoad ORT-53.12L-Long размер - 1138х351х133 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 1138х351х133 мм. Объем - 53,12 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +90 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования. 

Технические характеристики:

  • внутренний размер, мм - 1138х351х133
  • глубина крышки/корпуса, мм - 40/93
  • материал - TSU-19 Resin
  • вес, кг - 9,6
  • объем, л - 53,12
  • диапазон температуры, С - -40~90
  • влагозащищенность - IP67

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
Арт. NVF-8884
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
Наличие
более 10 шт

OffRoad ORT-G85 – кейс противоударный для оружия G85.

Кейс обеспечивает полную защиту оружия от пыли и ударов при перевозке и хранении. Изготовлен из высококачественного пластика АВС. Размер – 88х33х14 см. Вес - 3.75 кг.

4 490 ₽
В корзину
OffRoad ORT-93.74L-Long длинный пластиковый кейс с колесами и пылевлагозащитой IP67 1120х465х180 мм
OffRoad ORT-93.74L-Long длинный пластиковый кейс с колесами и пылевлагозащитой IP67 1120х465х180 мм
OffRoad ORT-93.74L-Long длинный пластиковый кейс с колесами и пылевлагозащитой IP67 1120х465х180 мм
Арт. DAN-3493
OffRoad ORT-93.74L-Long длинный пластиковый кейс с колесами и пылевлагозащитой IP67 1120х465х180 мм
Наличие
более 10 шт

Пластиковый кейс OffRoad ORT-93.74L-Long размер - 1120х465х180 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 1120х465х180 мм. Объем - 93,74 л. 

24 190 ₽
В корзину
OffRoad ORT-42L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1020х330х125 мм
OffRoad ORT-42L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1020х330х125 мм
OffRoad ORT-42L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1020х330х125 мм
Арт. DAN-3492
OffRoad ORT-42L-Long длинный пластиковый кейс с колесиками и пылевлагозащитой IP67 1020х330х125 мм
Наличие
более 10 шт

Пластиковый кейс OffRoad ORT-42L-Long размер - 102х33х12,5 см.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер – 102х33х12,5 см. Объем - 42,08 л.

15 330 ₽
В корзину
OffRoad ORT-28L-Long длинный пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 1220х230х100 мм
OffRoad ORT-28L-Long длинный пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 1220х230х100 мм
OffRoad ORT-28L-Long длинный пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 1220х230х100 мм
Арт. DAN-3495
OffRoad ORT-28L-Long длинный пластиковый кейс с пылевлагозащитой IP67 1220х230х100 мм
Наличие
более 10 шт

Пластиковый кейс OffRoad ORT-28L-Long размер - 1220х230х100 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 1220х230х100 мм. Объем - 28 л.

13 940 ₽
В корзину
Manfrotto 036MR адаптер для супер-клампа диаметр 5/8&quot; - 16 мм
Арт. OLE-0714
Manfrotto 036MR адаптер для супер-клампа диаметр 5/8" - 16 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 036MR – алюминиевый адаптер, крепление «мама» 5/8" (16 мм). Устанавливается в зажим Super Clamp.

2 690 ₽
В корзину
OffRoad ORT-55.84L-Long длинный пластиковый объем с колесами и пылевлагозащитой IP67 1308х321х133 мм
OffRoad ORT-55.84L-Long длинный пластиковый объем с колесами и пылевлагозащитой IP67 1308х321х133 мм
OffRoad ORT-55.84L-Long длинный пластиковый объем с колесами и пылевлагозащитой IP67 1308х321х133 мм
Арт. DAN-3496
OffRoad ORT-55.84L-Long длинный пластиковый объем с колесами и пылевлагозащитой IP67 1308х321х133 мм
Наличие
более 10 шт

Пластиковый кейс OffRoad ORT-55.84L-Long размер - 1308х321х133 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 1308х321х133 мм. Объем - 54,84 л. 

22 400 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Видеообзор &quot;Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone&quot;
Видеообзор "Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.