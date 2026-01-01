Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black крепежная головка с зажимом 2-1/2''

Арт. NVF-9506

Kupo KCP720P DOUBLE Convi Clamp W/KCP-7SDL Saddle - двойной держатель-зажим Convi Clamp.

Конструкция предстовляет собой два зажима Convi Clamp скрепленные между собой под углом 90 градусов. Крепежная система прекрасно подходит для монтажа поперечной перекладины для фонов или распорок. Цвет - серебро.