images
Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black крепежная головка с зажимом 2-1/2''

Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black крепежная головка с зажимом 2-1/2''

Kupo
Артикул: NVF-5538

Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black – крепежная голова с двойным зажимом 2 – 1/2'' для студийного оборудования. Выполнена из алюминия.

Описание

Характеристики:

  • Головка 2"
  • Диаметры крепления 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 600 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Арт. NVF-9506
Kupo KCP-720 DOUBLE Convi Clamp-Silver двойной держатель-зажим
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KCP720P DOUBLE Convi Clamp W/KCP-7SDL Saddle - двойной держатель-зажим Convi Clamp.

Конструкция предстовляет собой два зажима Convi Clamp скрепленные между собой под углом 90 градусов. Крепежная система прекрасно подходит для монтажа поперечной перекладины для фонов или распорок. Цвет - серебро.

6 720 ₽
В корзину
Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Арт. FTR-1373
Grifon SB-40180 софтбокс стрип
Наличие
более 10 шт

Grifon SB-40180 – софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 300 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.

4 450 ₽
В корзину
Grifon FA-033 муфта металлическая с отверстиями 8/16/19/25 мм
Арт. OLE-1288
Grifon FA-033 муфта металлическая с отверстиями 8/16/19/25 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon FA-033 – поворотная металлическая муфта с отверстиями 8/16/19/25 мм.

Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 0,7 кг.

1 670 ₽
В корзину
Manfrotto 036MR адаптер для супер-клампа диаметр 5/8&quot; - 16 мм
Арт. OLE-0714
Manfrotto 036MR адаптер для супер-клампа диаметр 5/8" - 16 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 036MR – алюминиевый адаптер, крепление «мама» 5/8" (16 мм). Устанавливается в зажим Super Clamp.

2 690 ₽
В корзину
Fotokvant SR10-8-BW переходное кольцо для софтбокса с байонетом Bowens
Арт. NVF-2579
Fotokvant SR10-8-BW переходное кольцо для софтбокса с байонетом Bowens
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SR10-8-BW – переходное кольцо для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens.

2 180 ₽
В корзину
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud держатель
Арт. NVF-5539
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud держатель
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.

3 730 ₽
В корзину
Manfrotto 143BKT площадка
Арт. DAN-0252
Manfrotto 143BKT площадка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 143BKT – площадка для крепления оборудования. Фиксация осуществляется с помощью втулочного адаптера размером 16 мм.

3 990 ₽
В корзину

Видео

Семей Томацу
Семей Томацу
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обручальные кольца. Как снимать
Обручальные кольца. Как снимать
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.