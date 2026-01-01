Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black крепежная головка с зажимом 2-1/2''

Характеристики:
- Головка 2"
- Диаметры крепления 5/8", 1/2", 3/8", 1/4"
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 600 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP290B Gag Grip Head 2-1/2' Black – крепежная голова с двойным зажимом 2 – 1/2'' для студийного оборудования. Выполнена из алюминия.
Характеристики:
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