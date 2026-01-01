Avenger D530L хромированный зажим D200 с перекладиной 40" (100 см)

Используется при работе с искусственными источниками света для управления световым потоком и его корректировки.
С помощью зажима, перед осветительными приборами, устанавливаются различные инструменты для управления светом (флаги, рамы, сетки, отражатели и т.п.).
Устанавливается на стандартную стойку с узлом 16 мм.
На удлинительную штангу (100 см) можно дополнительно установить дополнительные флаги, сетки и т.п. для создания уникального свето-теневого рисунка.
Технически характеристики:
- материал - алюминий
- длина штанги, см - 100