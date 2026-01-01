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Avenger D530L хромированный зажим D200 с перекладиной 40" (100 см)

Avenger D530L хромированный зажим D200 с перекладиной 40" (100 см)

Avenger
Артикул: DAN-1889

Зажим Avenger D530L с удлинительной штангой для установки флагов, рам и отражателей.

Описание

Используется при работе с искусственными источниками света для управления световым потоком и его корректировки.

С помощью зажима, перед осветительными приборами, устанавливаются различные инструменты для управления светом (флаги, рамы, сетки, отражатели и т.п.).

Устанавливается на стандартную стойку с узлом 16 мм.

На удлинительную штангу (100 см) можно дополнительно установить дополнительные флаги, сетки и т.п. для создания уникального свето-теневого рисунка.

Технически характеристики:

  • материал - алюминий
  • длина штанги, см - 100

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