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Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8

Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8

Kupo
Артикул: NVF-9496

Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread - переходник-фиксатор для стойки 5/8" на 1/4".

Переходник для установки оборудования с посадочным местом под резьбу (мама) 1/4" на стойки диаметром посадочного места (папа) 5/8". 

Переходник имеет пдпружиненый зажимной винт.

Описание

Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread переходник-фиксатор для стойки 5/8

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