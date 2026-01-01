Адаптер Boya BY-CIP2 для смартфонов с разъема TRRS на TRS.
Адаптер позволяет подключить оборудование (микрофон) с контактом TRRS к стандартным устройствам, имеющим TRS-разъем.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread - переходник-фиксатор для стойки 5/8" на 1/4".
Переходник для установки оборудования с посадочным местом под резьбу (мама) 1/4" на стойки диаметром посадочного места (папа) 5/8".
Переходник имеет пдпружиненый зажимной винт.
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Адаптер Boya BY-CIP2 для смартфонов с разъема TRRS на TRS.
Адаптер позволяет подключить оборудование (микрофон) с контактом TRRS к стандартным устройствам, имеющим TRS-разъем.
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