Fotokvant FLH-78 Black соединяющий винт-адаптер 3/8 дюйма

Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-8531 – соединяющий винт-адаптер 3/8 дюйма (папа-папа). Изготовлен из алюминиевого сплава. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.
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Fotokvant FLH-01 – универсальный адаптер. Винт 1/4"–винт 3/8"; гайка 3/8"–гайка 1/4". Конструкция не увеличивает расстояния между соединяемыми устройствами. Комплектация – 1 шт.
Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.
Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.
Лента-органайзер Fotokvant Tape-26B для организации проводов в студии, черная.
Лента-органайзер изготовлена из нейлона, устойчивая к воздействию влаги. Идеально подходит для скрепления и упорядочивания проводов. Лента прочная, выдерживает большое количество циклов "склеи-раскрыл". Длина - 5 м. Цвет - черный.
Переходник Falcon Eyes SP-W M8M4 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с двумя резьбами 1/4" (папа) и 3/8" (папа), под ключ на 13. Габаритные размеры - 15х21 мм. Изготовлен из стали.
KUPO 5/8" compact Alu Snap in Pin – крепежный штифт 5/8 дюйма серебристого цвета. Применяется для установки студийного оборудования. Длина, мм – 65.
Fotokvant FLH-05 – переходник - палец под стандартный диаметр 16 мм, который используется для установки студийных вспышек и аксессуаров. Оснащен винтовым креплением мама 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой стороны.
Переходник Falcon Eyes SP-H F4M8 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 3/8" (папа) и 1/4" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 18 г. Изготовлен из стали.
Fotokvant FLH-08 – адаптер-переходник с 1/4" на 3/8".
Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Предназначен для работы со штативами.