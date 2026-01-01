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Fotokvant FLH-78 Black соединяющий винт-адаптер 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-78 Black соединяющий винт-адаптер 3/8 дюйма

Fotokvant FLH-78 Black соединяющий винт-адаптер 3/8 дюйма

Fotokvant
Артикул: NVF-8531

Fotokvant NVF-8531 – соединяющий винт-адаптер 3/8 дюйма (папа-папа). Изготовлен из алюминиевого сплава. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.

Описание

Fotokvant FLH-78 Black соединяющий винт-адаптер 3/8 дюйма

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