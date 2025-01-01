Kupo KS020 5/8" compact Alu. Snap in Pin, крепежный штифт 5/8”

Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Может использоваться для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
KUPO 5/8" compact Alu Snap in Pin – крепежный штифт 5/8 дюйма серебристого цвета. Применяется для установки студийного оборудования. Длина, мм – 65.
Fotokvant NVF-7382 – зажим-адаптер папа-мама.
Изготовлен из стали. Диаметр трубки (мама), мм – 16, диаметр пальца (папа), мм – 17. Применяется для монтажа лайт-панелей. Вес - 0,2 кг.
Fotokvant NVF-7811 – многофункциональный зажим для студийного оборудования.
Имеет два резьбовых отверстия 1/4" и одно 3/8". Изготовлен из алюминия, ПВХ и нержавеющей стали. Максимальная нагрузка, кг – 2,5. Рабочий диапазон зажима, мм – от 3 до 45. Вес - 0,15 кг.
GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.
Kupo KS026 Hex Camera stud 1/4’’-20 - шестигранный штифт для камеры 1/4 дюйма.
Переходник с шестигранным концом для зажима Convi Clamp с одной стороны и внешней резьбой 1/4'' с другой.
Изготовлен из латуни.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1125 Greenscreen 25, размер - 1,35x6 м, цвет - зеленый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
