Falcon Eyes SP-H F4M8 переходник

Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник Falcon Eyes SP-H F4M8 для студийного оборудования.
Переходник для установки фото и видео оборудования с резьбой 3/8" (папа) и 1/4" (мама). Для удобства закручивания имеет насечку. Габаритные размеры - 15х20 мм. Вес - 18 г. Изготовлен из стали.
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Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Fotokvant FLH-46 - складной винт 3/8".
Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 3/8".
Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.
Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Fotokvant FLH-45 - складной винт 1/4". Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4".
Адаптер мама-мама Fotokvant FLH-63 на 3/8 и 1/4 дюйма.
Адаптер из хромированной стали со стандартными резьбовыми отверстиями 3/8 и 1/4 дюйма.
Kupo KCP730B Pincer Clamp - держатель-зажим для установки оборудования.
Зажим является уменьшенной копией держателя-зажима Convi Clamp. Захваты зажима снабжены резиновыми накладками которые обеспечивают прочность охвата на круглых и прямоугольных поверхностях. Он может быть установлен на трубах диаметром от 13 до 35 мм.
Зажим оснащен крепежной резьбой 1/4'' и 3/8'', он идеально подходит для установки камер, осветительных приборов, мониторов и аксессуаров весом до 6 кг.
Вес - 130 грамм.
Адаптер для микрофона Fotokvant FLH-61, с 3/8 на 5/8 дюйма. Адаптер используется с микрофонными стендами или клипсами. Изготовлен из металла, вес - 3 г.