FST FH1 – прочный гибкий держатель с одной клипсой.
Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина - 50 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.
Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
FST FH1 – прочный гибкий держатель с одной клипсой.
Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина - 50 см.
Grifon SN-11 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками.
Grifon DMR-04 – дополнительный приемник для комплекта радиосинхронизации студийных вспышек с питанием от сети Grifon DM-04. Питание осуществляется от сети 220В. Разъем штекера c6.35mm/c3.5mm. Максимальное рабочее расстояние – до 30 м на открытом пространстве и около 20 м в помещении с препятствиями.
Falcon Eyes NMBG-48M (15121) – металлический гибкий держатель длиной 55 см, диаметр штанги 17 мм. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце головка диаметром 5/8" с резьбой 3/8", на другом — головка 5/8" с резьбой 1/4". Вес штанги 0,55 кг.
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).
Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.
Wansen
Работай с цветом без бликов