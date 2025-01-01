images
Falcon Eyes CL-35M струбцина-зажим с адаптером

Falcon Eyes
Артикул: VBR-124

Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.

Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.

Описание

С этим товаром покупают

FST FH1 гибкий держатель с одной клипсой
Арт. OLE-1268
FST FH1 гибкий держатель с одной клипсой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST FH1 – прочный гибкий держатель с одной клипсой.

Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина - 50 см.

1 400 ₽
В корзину
Grifon SN-11 алюминиевый тубус с сотами
Арт. NVF-1047
Grifon SN-11 алюминиевый тубус с сотами
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Grifon SN-11 – тубус со съемной сотовой насадкой. Предназначен для использования со студийными импульсными вспышками.

1 600 ₽
В корзину
Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора
Арт. NVF-2899
Grifon DMR-04 приемник для радиосинхронизатора
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon DMR-04 – дополнительный приемник для комплекта радиосинхронизации студийных вспышек с питанием от сети Grifon DM-04. Питание осуществляется от сети 220В. Разъем штекера c6.35mm/c3.5mm. Максимальное рабочее расстояние – до 30 м на открытом пространстве и около 20 м в помещении с препятствиями.

1 270 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes NMBG-48M (15121) штанга гибкая
Арт. NVF-2658
Falcon Eyes NMBG-48M (15121) штанга гибкая
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Falcon Eyes NMBG-48M (15121) – металлический гибкий держатель длиной 55 см, диаметр штанги 17 мм. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце головка диаметром 5/8" с резьбой 3/8", на другом — головка 5/8" с резьбой 1/4". Вес штанги 0,55 кг.

-15 %1 390 ₽
1 180 ₽
В корзину
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Арт. FTR-536
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP синефоль фольга черная 600х7500 мм
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).

Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.

9 910 ₽
В корзину

Видео

Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
