Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8" на 1/4" черный

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E-IMAGE DS-01 настольная подставка-стойка для осветителей со стандартным креплением 16 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - алюминий.
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E-IMAGE DS-01 настольная подставка-стойка для осветителей со стандартным креплением 16 мм
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-51 с 1/4 на 3/8 дюйма.
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