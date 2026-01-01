Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8" на 1/4" черный

Арт. DAN-8606

до конца распродажи 6 дн, 12 ч

Переходник с резьбы 5/8 на 1/4 дюйма. Переходник с резьбы 5/8" (мама) на 1/4" (папа) для установки студийного оборудования. Изготовлен из латуни. Высота - 35 мм. Резьба 5/8 дюйма чаще всего применяется для микрофонов, а 1/4 дюйма - стандартная фото-резьба.