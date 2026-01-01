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Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8" на 1/4" черный
Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8" на 1/4" черный
Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8" на 1/4" черный
Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8" на 1/4" черный

Fotokvant FLH-50-ALB адаптер-переходник алюминиевый с 3/8" на 1/4" черный

Fotokvant
Артикул: DAN-8610

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".

Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - алюминий.

Описание

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