Fotokvant Tape-26B лента-липучка 5 м для организации проводов в студии черная

Арт. DAN-9294

до конца распродажи 4 дн, 16 ч

Студийный тейп Fotokvant GP-5050 White gaffer tape белый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - белый.