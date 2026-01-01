Fotokvant Tape-26B лента-липучка 5 м для организации проводов в студии черная

Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Лента-органайзер Fotokvant Tape-26B для организации проводов в студии, черная.
Лента-органайзер изготовлена из нейлона, устойчивая к воздействию влаги. Идеально подходит для скрепления и упорядочивания проводов. Лента прочная, выдерживает большое количество циклов "склеи-раскрыл". Длина - 5 м. Цвет - черный.
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Фолиевый фильтр White Diffusion 251 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 80%. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant CLE-01 – резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики.
Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет синий. Размер, см – 9,5х4.
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Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Студийный тейп Fotokvant GP-5050 White gaffer tape белый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 50 м. Цвет - белый.