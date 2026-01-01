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Fotokvant Tape-26B лента-липучка 5 м для организации проводов в студии черная
Fotokvant Tape-26B лента-липучка 5 м для организации проводов в студии черная
Fotokvant Tape-26B лента-липучка 5 м для организации проводов в студии черная
Fotokvant Tape-26B лента-липучка 5 м для организации проводов в студии черная

Fotokvant Tape-26B лента-липучка 5 м для организации проводов в студии черная

Fotokvant
Артикул: DAN-4535

Лента-органайзер Fotokvant Tape-26B для организации проводов в студии, черная.

Лента-органайзер изготовлена из нейлона, устойчивая к воздействию влаги. Идеально подходит для скрепления и упорядочивания проводов. Лента прочная, выдерживает большое количество циклов "склеи-раскрыл". Длина - 5 мЦвет - черный.

Описание

Fotokvant Tape-26B лента-липучка 5 м для организации проводов в студии черная

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