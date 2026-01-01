Falcon Eyes LSB-48 PRO сумка для студийного оборудования

Сумка изготовлена из прочного, плотного, эластичного синтетического материала, полиэстера Оксфорд. Ткань Оксфорд долговечная, износоустойчивая, обрабатывается водоотталкивающей пропиткой.
Внутри сумки расположены три отсека с тканевыми перегородками для стоек, длина в сложенном виде каждой из которых не более 1,2 метра. Мягкие стенки защитят содержимое от повреждения. Рекомендуемая нагрузка не должна превышать 10 кг.
Характеристики:
- ткань - Оксфорд, 100% полиэстер
- размер - 120х20х20 см
- вес - 1,09 кг