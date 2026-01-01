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Canon EF-M 22 mm f/2 STM объектив
Canon EF-M 22 mm f/2 STM объектив

Canon EF-M 22 mm f/2 STM объектив

Canon
Артикул: OLE-1715

Canon EF-M 22mm f/2 STM объектив

Компактный светосильный широкоугольный объектив-"блинчик" с постоянный фокусный расстоянием 22 мм и быстрой скоростью фокусировки, который идеально подходит для путешествий и уличной фотографии. Крепление EF-M.

Описание

Технология фокусировки STM (шаговый двигатель) позволяет комфортно использовать объектив в видеосъемке за счет тихой и  плавной работы автофокуса.

Покрытие Super Spectra позволяет обеспечить точный цветовой баланс и приемлимую контрастность. Также покрытие нейтрализует блики и двоение изображений, возникающие в результате отражения света от датчика камеры.

7 лепестков образуют круглую диафрагму, которая позволяет получать красивое размытие заднего плана с ярким эффектом «боке». Это помогает выделить объект на окружающем фоне и привлечь к нему внимание.

Доступная в любой момент ручная коррекция фокусировки возможна без отключения автофокусировки.

Объектив подходит для съемки пейзажей, путешествий, жанра, архитектуры, а также репортажной съемки. 

Характеристики:

  • Угол зрения  - 63° 30'
  • Формат изображения APS-C
  • Эквивалетное фокусное расстояние для 35-мм пленки - 35 мм
  • Конструкция объектива (элементы/группы) - 7/6
  • Число лепестков диафрагмы - 7
  • Минимальная диафрагма -22
  • Минимальная дистанция фокусировки (м) - 0,15
  • Максимальное увеличение (х) - 0,21 
  • Привод автофокусировки - STM
  • Диаметр фильтра  - 43 мм
  • Вес - 105 гр.

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