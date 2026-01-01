Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 820 мАч
- напряжение - 3,7 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBLP-E12M - аккумулятор 820 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 820 мАч, подходит для фото камер Canon использующих в своей работе акб. LP-E12.
Характеристики:
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