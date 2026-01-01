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Fujimi FBLP-E12M аккумулятор 820 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBLP-E12M аккумулятор 820 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1292

Fujimi FBLP-E12M - аккумулятор 820 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 820 мАч, подходит для фото камер Canon использующих в своей работе акб. LP-E12.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 820 мАч
  • напряжение - 3,7 В

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