объективы для Canon

Интернет-магазин Фотогора предлагает покупателям объективы для Canon с широким спектром характеристик.

Наш сайт — мультибрендовая площадка, на которой представлены товары огромного количества производителей, от достойной экономичной оптики из КНР до премиум моделей известных на весь мир марок. Именно поэтому у нас вы сможете недорого купить объектив Canon, который устроит вас и по цене, и по функционалу.

Выбор фотообъективов на сайте Фотогора

В продаже представлены все виды объективов — фиксированные, для решения конкретных задач, зумы, позволяющие динамично снимать и не тратить времени на смену оптики. Мы предлагаем широкоугольные модели, с которыми вы снимете эффектную панораму, охватите масштабное событие или пейзаж. Длиннофокусная оптика позволит добиться четкости при съемке отдаленных объектов и т.д.

Все модели для «Кэнон» полностью совместимы с фотокамерами, указанными в спецификациях (с полнокадровой, кроп-матрицей), продаются с гарантией и имеют много полезных опций:

• автоматическую фокусировку, упрощающую работу с фотоаппаратом;
• диафрагму с несколькими лепестками — для красивого размытия зон вне фокуса;
• оптимизированную систему стабилизации — включаемый акселерометр повышает качество съемки движущихся объектов;
• режим ручной доводки — с ним автофокус становится быстрым и тихим;
• линзы с покрытием, отталкивающим грязь и жир и т.д.

При любых затруднениях обращайтесь к нашим консультантам. Они — профессионалы съемки, которые помогут вам выбрать подходящий фотообъектив и дадут хороший совет.

«Вживую» можно посмотреть на объективы для Canon в Москве, где у нас есть большой выставочный зал. Доставка по столице осуществляется силами курьерской службы, в регионы России — транспортными компаниями.

Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив
Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив
Арт. OLE-1709
Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив

Компактный стандартный светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и быстрой скоростью фокусировки, что  делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии. Благодаря открытой диафрагме f/1.8 обеспечивается резкий фокус на объекте съемки и красивое размытие заднего плана.

15 080 ₽
В корзину
Canon EF-M 22mm f/2 STM объектив
Canon EF-M 22mm f/2 STM объектив
Арт. OLE-1715
Canon EF-M 22mm f/2 STM объектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Canon EF-M 22mm f/2 STM объектив

Компактный светосильный широкоугольный объектив-"блинчик" с постоянный фокусный расстоянием 22 мм и быстрой скоростью фокусировки, который идеально подходит для путешествий и уличной фотографии. Крепление EF-M.

25 830 ₽
В корзину
Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив
Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив
Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив
Арт. OLE-1711
Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив 

Легкий и компактный сверхширокоугольный зум-объектив  с переменной диафрагмой позволяет фотографировать в условиях ограниченного пространства. Подходит для тревел-фотографии, съемки пейзажей и архитектуры, жанровой фотографии.

25 120 ₽
В корзину
Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon
Арт. DAN-2196
Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для камер системы Canon.

Сверхширокоугольный объектив Fisheye рассчитан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.

39 990 ₽
В корзину
