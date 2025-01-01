объективы для Canon

Москва
Canon EF 50mm f/1.8 STM объектив
Компактный стандартный светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и быстрой скоростью фокусировки, что делает его надежным и высокоэффективным спутником фотографа в любой области фотографии. Благодаря открытой диафрагме f/1.8 обеспечивается резкий фокус на объекте съемки и красивое размытие заднего плана.
Canon EF-M 22mm f/2 STM объектив
Компактный светосильный широкоугольный объектив-"блинчик" с постоянный фокусный расстоянием 22 мм и быстрой скоростью фокусировки, который идеально подходит для путешествий и уличной фотографии. Крепление EF-M.
Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив
Легкий и компактный сверхширокоугольный зум-объектив с переменной диафрагмой позволяет фотографировать в условиях ограниченного пространства. Подходит для тревел-фотографии, съемки пейзажей и архитектуры, жанровой фотографии.
Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для камер системы Canon.
Сверхширокоугольный объектив Fisheye рассчитан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.
Wansen
Работай с цветом без бликов