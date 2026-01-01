Canon в Фотогоре — профессиональная фото- и видеотехника для любых задач

Компания Canon — мировой лидер в производстве фототехники, чьи камеры и объективы стали эталоном для миллионов фотографов по всему миру. В интернет-магазине Фотогора представлены как современные беззеркальные системы Canon EOS R, так и классические зеркальные камеры EOS, а также полная линейка оптики и аксессуаров.

Мы специализируемся на оборудовании для творческих профессионалов и продвинутых любителей, поэтому в нашем ассортименте — только те модели Canon, которые действительно нужны для качественной фото- и видеосъёмки.

📷 Камеры Canon: от начального до флагманского уровня

В Фотогоре вы найдёте камеры Canon под любой бюджет и задачи:

  • Беззеркальные камеры EOS R — флагманские модели, такие как Canon EOS R5 Body и EOS R5 Mark II, с полнокадровым датчиком высокого разрешения, возможностью съёмки видео 8K и системой автофокуса Dual Pixel CMOS AF II. Для повседневных задач подойдут EOS R6 Mark II (24,2 МП, серийная съёмка 20 к/с) и бюджетная полнокадровая модель EOS RP.
  • Зеркальные камеры EOS — классическая система для тех, кто остаётся верен оптическому видоискателю. В наличии, например, Canon для начинающих.
  • Беззеркальные камеры для создателей контента — Canon EOS R50 и EOS R100 на байонете RF-S. Компактные, лёгкие, с отличным автофокусом и возможностью подключения внешнего микрофона — идеальный выбор для блогеров и видеографов.

🔭 Оптика Canon: объективы EF, EF-S и RF

Правильный объектив раскрывает потенциал камеры. В «Фотогоре» представлена оптика Canon для всех основных байонетов:

  • RF и RF-S объективы — для беззеркальных камер EOS R. Современная оптика с высоким разрешением и быстрым автофокусом.
  • EF и EF-S объективы — для зеркальных камер и для использования на беззеркалках через переходник. Например, сверхширокоугольный зум Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM — идеален для пейзажей и архитектуры.

Все объективы Canon в «Фотогоре» совместимы с камерами соответствующих систем и имеют официальную гарантию.

🎙️ Аксессуары и комплектующие

Помимо камер и объективов, в нашем ассортименте вы найдёте оригинальные аксессуары Canon: батареи, зарядные устройства, переходники, выносные вспышки и другое оборудование, необходимое для комфортной работы.

Почему покупать Canon стоит в Фотогоре?

  • Официальная гарантия — вся техника Canon, представленная в магазине, поставляется легально и имеет полную гарантию производителя.
  • Профессиональная консультация — наши сотрудники помогут разобраться в нюансах конкретной модели и собрать сбалансированный комплект под ваши задачи.
  • Шоу-рум в Москве — вы можете приехать к нам на Малую Семёновскую, чтобы лично протестировать камеры и объективы Canon перед покупкой.
  • Доставка по всей России — заказы отправляем в любой регион РФ удобными для вас способами.

Посетите шоу-рум Фотогоры в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться с техникой Canon поближе, или оформите заказ на сайте с доставкой по всей России.

Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив
Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM объектив

Легкий и компактный сверхширокоугольный зум-объектив с переменной диафрагмой позволяет фотографировать в условиях ограниченного пространства. Подходит для тревел-фотографии, съемки пейзажей и архитектуры, жанровой фотографии.

25 120 ₽
Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат
 Canon EOS 2000D Kit 18-55 IS II зеркальный фотоаппарат

Легкая зеркальная камера оснащена датчиком изображения CMOS 24,1 МП и интеллектуальным сценарным режимом. Запись видео EOS Movie. Серийная съемка 3 кадра в секунду, светочувствительность до ISO 6400, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. Оптический видоискатель. ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0"), Wi-Fi/NFC. Камера совместима с объективами серии EF/EF-S. В комплекте объектив Canon  EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II

44 850 ₽
Canon EOS R5 Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R5 Body беззеркальный фотоаппарат

Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 45 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF. Запись видео 4:2:2 10 бит. Серийная съемка 20 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6EV и светочувствительность до ISO 51200, диапазон выдержек 30–1/8000 с (с шагом 1/2 или 1/3 ступени), ручная выдержка. 0,5-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II 8,01 см (3,15") Камера совместима с объективами серии RF.

289 900 ₽
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS RP Body беззеркальный фотоаппарат

Легкая беззеркальная камера оснащена полнокадровым датчиком изображения 26,2 МП и технологией Dual Pixel CMOS AF. Запись видео 4К. Серийная съемка 5 кадров в секунду, автофокусировка при очень слабом освещении до -6EV и светочувствительность до ISO 40000, диапазон выдержек 30–1/4000 с, ручная выдержка. 0,39-дюймовый электронный видоискатель OLED. ЖК-экран Clear View LCD II с сенсорным экраном 7,5 см (3,0"), GPS-приемник GP-E2. Камера совместима с объективами серии RF.

80 600 ₽
Canon PowerShot SX740 HS цифровой фотоаппарат серебро
Canon PowerShot SX740 HS цифровой фотоаппарат серебро

Легкая беззеркальная компактная камера серебрянного цвета оснащена CMOS-датчиком 20,3 МП и зум-объективом f/3.3–f/6.9. Запись видео Full HD и 4К. Серийная бесшумная съемка 10 кадров в секунду, светочувствительность до ISO 3200, диапазон выдержек 15–1/2000 с. ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0").

82 550 ₽
Canon PowerShot SX740 HS цифровой фотоаппарат черный
Canon PowerShot SX740 HS цифровой фотоаппарат черный

Легкая беззеркальная компактная камера черного цвета оснащена CMOS-датчиком 20,3 МП и зум-объективом f/3.3–f/6.9. Запись видео Full HD и 4К. Серийная бесшумная съемка 10 кадров в секунду, светочувствительность до ISO 3200, диапазон выдержек 15–1/2000 с. ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0").

80 600 ₽
Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный
Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный.

Компактная и легкая камера Canon EOS R50 предназначена для активных создателей контента и оснащена сенсорным экраном с регулируемым углом наклона, электронным видоискателем и удобной ручкой, которая обеспечивает эргономичность устройства. Датчик высокого разрешения APS-C 24,2 МП, видео с превосходной детализацией в режиме UHD 4K 30p — материалы этого формата создаются с помощью супердискретизации 6K. Камера EOS R50 с технологией Dual Pixel CMOS AF II распознает и будет отслеживать объект съемки в кадре, будь то статичные или движущиеся люди, животные либо транспорт.

80 600 ₽
Canon EOS R100 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат
Canon EOS R100 Kit RF-S 18-45 IS STM беззеркальный фотоаппарат. Компактная и легкая, эргономичный выступ для удобного захвата
Датчик изображения APS-C разрешением 24,1 МП: отличное качество изображения с малой глубиной резкости
Автофокус Dual Pixel CMOS AF с распознаванием людей (лицо, глаза, голова, корпус)
Разъем 3.5 мм для подключения внешнего микрофона
Bluetooth и Wi-Fi: удобное соединение между камерой и мобильным устройством
Зарядка через USB: удобная зарядка с помощью кабеля USB.

54 600 ₽
CANON EOS 2000D Kit + EF-S 18-55 DC фотоаппарат
43 550 ₽
