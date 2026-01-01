Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30.
Держатель масок GOBO для проекционной насадки Godox SA-P, используется со светодиодными осветителями Godox S30. Изготовлен из металла. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное кольцо Fotokvant LAD M42-micro 4/3.
Переходное кольцо предназначено для установки неавтофокусных объективов с резьбовым креплением M-42 на цифровые зеркальные фотокамеры Olympus/Panasonic с байонетом Micro 4/3. Вес - 60 грамм.
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Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30.
Держатель масок GOBO для проекционной насадки Godox SA-P, используется со светодиодными осветителями Godox S30. Изготовлен из металла. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-62 посадочный диаметр 62 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 62 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Fotokvant CLS-01 - салфетка 15x15 см из микрофибры. Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Размер - 15Х15 см.
Бленда для объектива Fotokvant Hood-55 посадочный диаметр 55 мм.
Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 55 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-002 60 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 60х60х60 мм. Вес нетто - 536 гр.
Объектив Рубинар 10/1000 Макро. Зеркально-линзовый объектив с многослойным просветлением. Позволяет вести съемку предметов, расположенных на большом расстоянии. Oбъeĸтив имeeт мaĸpoпpeдeл, ближaйшaя диcтaнция cъeмĸи cocтaвляeт 4 м. Светосила - 10. Фокусное расстояние - 1000 мм.