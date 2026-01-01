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Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо
Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо

Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо

Fotokvant
Артикул: DAN-3934

Переходное кольцо Fotokvant LAD M42-micro 4/3.

Переходное кольцо предназначено для установки неавтофокусных объективов с резьбовым креплением M-42 на цифровые зеркальные фотокамеры Olympus/Panasonic с байонетом Micro 4/3. Вес - 60 грамм.

Описание

Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо

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