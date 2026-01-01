Fotokvant LAD M42-micro 4/3 переходное кольцо

Арт. DAN-2399

Бленда для объектива Fotokvant Hood-62 посадочный диаметр 62 мм.

Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи, защищает от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Устанавливается на резьбу 62 мм и подходит для всех объективов с такой резьбой под фильтр.

