images
-10 %
Falcon Eyes BackDrop 54 фон бумажный зеленый 2.72x10 м

Falcon Eyes BackDrop 54 фон бумажный зеленый 2.72x10 м

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9114

Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон используется для фото и видеосъемки.

Описание

Бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. С помощью бумажного фона фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Фон изготавливается из высокопрочной, качественной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м² и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Поставляется в виде рулона в коробке.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-21 %
Fotokvant BGP-2711-27 Flame фон бумажный 2.72х11 м огненный
Fotokvant BGP-2711-27 Flame фон бумажный 2.72х11 м огненный
Fotokvant BGP-2711-27 Flame фон бумажный 2.72х11 м огненный
Арт. MTG-1682
Fotokvant BGP-2711-27 Flame фон бумажный 2.72х11 м огненный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 15 ч

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-27 размером 2,72х11 м цвет - огненный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

-21 %5 340 ₽
4 210 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon
Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon
Арт. DAN-3997
Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 14 ч

Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EG.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

-8 %250 ₽
230 ₽
В корзину
Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый
Арт. DAN-7581
Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

6 100 ₽
В корзину
Kupo KP-KS03O пластиковая цепь для фона оранжевая
Арт. DAN-5872
Kupo KP-KS03O пластиковая цепь для фона оранжевая
Наличие
более 10 шт

Пластиковая цепь KUPO KP-KS03O для фона, оранжевая.

Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания. Длина - 3,5 м.

1 160 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Арт. MTG-1649
Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-06 Nassau фон бумажный 2.72х11 м голубая лагуна.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-06 размером 2,72х11 м цвет - голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
-15 %
Grifon CB03-4 сумка 24х36х104 см для студийного оборудования
Grifon CB03-4 сумка 24х36х104 см для студийного оборудования
Арт. MTG-0180
Grifon CB03-4 сумка 24х36х104 см для студийного оборудования
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Grifon CB03-4 - сумка 24х36х104 см для хранения и переноски стоек для студийного освещения и фотозонтов. Изготовлена из качественного синтетического материала. Имеет продольную молнию сверху и круговую - с торца.

-15 %2 980 ₽
2 530 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.