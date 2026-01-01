Godox SA-10 GOBO для S30 держатель масок

Адаптер Godox SA-17 Bowens для установки проекционной насадки SA-P осветителей Godox S60 и Godox S30 на светодиодные источники постоянного света с байонетом Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30.
Держатель масок GOBO для проекционной насадки Godox SA-P, используется со светодиодными осветителями Godox S30. Изготовлен из металла. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Адаптер Godox SA-17 Bowens для установки проекционной насадки SA-P осветителей Godox S60 и Godox S30 на светодиодные источники постоянного света с байонетом Bowens.
Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46.
Комплект модификаторов для создания световых рисунков. Изготовлены из нержавеющей стали. Диаметр - 59 мм. В комплекте - 46 шт.
Fotokvant RHR-180 - телескопический складной студийный держатель. Предназначен для установки лайт-дисков от 60 до 180 см.
Держатель крепится к любой студийной стойке, который имеет шпильку диаметром 5/8". Оснащен универсальным шарниром, который позволяет закрепить отражатель практически под любым углом. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, имеет стабильную и прочную конструкцию. Вес - 0,9 кг.
Fotokvant GMW-02 маска гобо 58 мм жалюзи - насадка в оптический прибор для получения светового рисунка на модели или фоне.
Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см.
Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.
Осветитель Godox S60 светодиодный фокусируемый.
Светодиодный, фокусируемый осветитель мощностью 60 Вт. Световая температура - 5600 К, индекс CRI/TLCI >96. Управление осуществляется через выносной блок. Также есть возможность управления с помощью пульта ДУ, по технологии DMX512, со смартфона по Bluetooth. Байонет - Godox S. Вес - 1,4 кг.
Grifon 110 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине.
Диаметр диска 107 см. В сложенном состоянии диаметр 38 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,45 кг.
