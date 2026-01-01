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-10 %
Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель
Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель
Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель
Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель
Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель
Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель
Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель
Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель
Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель

Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-4635

Фокусируемый светодиодный осветитель Godox S30.

Светодиодные осветитель мощностью до 30 Вт, с цветовой температурой 5600±150 К.  Регулировка яркости возможна в пределах 10-100%, угол раскрытия светового луча от 6 до 55 градусов, коофициэнты CRI/TLCI >96. Осветитель имеет байонет Godox S30 и ЖК-дисплей. Питание возможно от аккумулятора NP-F или внешнего источника USB. Вес - 0,9 кг.

Описание

Легкий, фокусируемый источник света для точечной подсветки с небольшим углом раскрытия светового потока. Световой поток линейного спектра с постоянной цветовой температурой 5600±150 К и высоким уровнем цветопередачи (CRI > 96, TLCI > 96). 

Асферическая линза диаметром 60 мм, установленная на приборе, позволяет создать равномерное световое пятно с некоторым (плавным) переходом освещенности вблизи края пятна. Линза не изменяет цветовую температуру источника.

Мощность светового потока регулируется плавно, вращением диммера, расположенного на боковой части осветителя. Регулировка осуществляется в диапазоне от 10 до 100 процентов с шагом 1 процент. Рядом находится яркий цифровой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются установленные параметры мощности, цветовая температура и уровень заряда батареи.

Изменение угла раскрытия светового потока регулируется вращением диммера, расположенного на тыльной части осветителя. Рядом находятся кнопка включения и гнездо подсоединения питания.

Осветитель имеет три варианта источников питания. От адаптера постоянного тока 15В/4А (входит в комплект), от литий-ионного аккумулятора (в комплект входят площадка для аккумулятора и кабель, аккумулятор типа Sony NP-F970 / F950 / F930 приобретается дополнительно) или от внешнего аккумулятора (кабель USB входит в комплект). Максимальная мощность светового потока составляет 30 Вт при питании от сетевого адаптера, или 10 Вт при питании от литий-ионного или внешнего аккумулятора.

К корпусу осветителя присоединен металлический кронштейн-лира для крепления на стойку со шпиготом 5/8" или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении. На кронштейне расположен винт для крепления комплектной аккумуляторной площадки, при креплении которой осветитель становится полностью автономным в работе.


Характеристики:

  • цветовая температура - 5600к±150 К
  • значение CRI - ≥96
  • значение TLCI - ≥96
  • регулировка мощности светового потока - 10 - 100 проц.
  • угол раскрытия светового потока - 6 - 55 град.
  • размер - 21,5х10,8х10 см
  • размер упаковки - 30,5х20х11,5 см
  • вес - 0,9 кг
  • вес с упаковкой - 2,6 кг

Комплектация

  • Осветитель Godox S30.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания длиной 2,2 м.
  • Кабель питания длиной 5 м.
  • Площадка аккумуляторная с соединительным кабелем.
  • Чехол для аккумуляторной площадки.
  • Кабель USB длиной 1,5 м.
  • Шторки металлические.
  • Ключ монтажный шестигранный.
  • Руководство по эксплуатации.

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