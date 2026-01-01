Godox S30 фокусируемый светодиодный осветитель

Описание

Легкий, фокусируемый источник света для точечной подсветки с небольшим углом раскрытия светового потока. Световой поток линейного спектра с постоянной цветовой температурой 5600±150 К и высоким уровнем цветопередачи (CRI > 96, TLCI > 96).

Асферическая линза диаметром 60 мм, установленная на приборе, позволяет создать равномерное световое пятно с некоторым (плавным) переходом освещенности вблизи края пятна. Линза не изменяет цветовую температуру источника.

Мощность светового потока регулируется плавно, вращением диммера, расположенного на боковой части осветителя. Регулировка осуществляется в диапазоне от 10 до 100 процентов с шагом 1 процент. Рядом находится яркий цифровой ЖК-дисплей с подсветкой, на котором отображаются установленные параметры мощности, цветовая температура и уровень заряда батареи.

Изменение угла раскрытия светового потока регулируется вращением диммера, расположенного на тыльной части осветителя. Рядом находятся кнопка включения и гнездо подсоединения питания.

Осветитель имеет три варианта источников питания. От адаптера постоянного тока 15В/4А (входит в комплект), от литий-ионного аккумулятора (в комплект входят площадка для аккумулятора и кабель, аккумулятор типа Sony NP-F970 / F950 / F930 приобретается дополнительно) или от внешнего аккумулятора (кабель USB входит в комплект). Максимальная мощность светового потока составляет 30 Вт при питании от сетевого адаптера, или 10 Вт при питании от литий-ионного или внешнего аккумулятора.



К корпусу осветителя присоединен металлический кронштейн-лира для крепления на стойку со шпиготом 5/8" или перекладину, в вертикальном или горизонтальном положении. На кронштейне расположен винт для крепления комплектной аккумуляторной площадки, при креплении которой осветитель становится полностью автономным в работе.





Характеристики: