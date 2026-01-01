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YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов

YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов

Yongnuo
Артикул: OLE-1002

YongNuo LED YN-0906II – светодиодный осветитель мощностью 5W, предназначен для работы с фото- и видеокамерами.

Состоит из 70 светодиодов, которые создают равномерное освещение яркостью до 450 Люкс. Цветовую температуру можно менять с помощью цветных фильтров в пределах 3200–5500К. Питание осуществляется от 4 батареек типа АА. Вес - 0,25 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • цветовая температура, К – 3200–5500
  • регулировка яркости – 10 уровней
  • мощность, W – 5
  • яркость, Lm – до 500
  • угол, град. – 55
  • питание – 4 батареи типа АА
  • размер, см – 10x7,8x3,5 

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