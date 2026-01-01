YongNuo LED YN-0906II светодиодный осветитель на 70 светодиодов

Технические характеристики:
- цветовая температура, К – 3200–5500
- регулировка яркости – 10 уровней
- мощность, W – 5
- яркость, Lm – до 500
- угол, град. – 55
- питание – 4 батареи типа АА
- размер, см – 10x7,8x3,5
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Состоит из 70 светодиодов, которые создают равномерное освещение яркостью до 450 Люкс. Цветовую температуру можно менять с помощью цветных фильтров в пределах 3200–5500К. Питание осуществляется от 4 батареек типа АА. Вес - 0,25 кг.
Технические характеристики:
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