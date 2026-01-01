Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель

Совместим с моделями фотоаппартов:
- Mamiya Leaf
CREDO 40, CREDO 50, CREDO 60, CREDO 80
- Phase One
A250, A260, A280, IQ 140, IQ 150, IQ 160, IQ 180, IQ250, IQ260, IQ260 ACHROMATIC, IQ280, IQ3 100MP ACHROMATIC, XF 100MP, XF IQ1, XF IQ3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель TetherPro USB-C - USB 3.0 Male B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.
USB-C - это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Совместим с моделями фотоаппартов:
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Фон пластиковый Wansen PB-1020 розовый, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон розового цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) для аккумуляторов АА/ААА.
Данное зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора. Устройство оснащено автоматической системой контоля, которая не допускает перезаряда аккумуляторов, продлевая тем самым срок их эксплуатации.
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C. Фиксатор SmallRig 2981B предотвращает случайное выдергивание кабеля HDMI и USB Type-C из камеры Canon R5 / R6 / R5 C. Он крепиться на клетке SmallRig 2982B двумя винтами М3. Фиксатор изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а его конструкция позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера, с помощью двух винтов ¼» с накаткой. Для более надежной фиксации можно использовать шестигранный ключ, входящий в комплект.
Фон пластиковый Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat желтый матовый/полуматовый 1х1,3 м.
Фон желтый, с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 1х1,3 м.
Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Ключевые преимущества:
FUJIMI FCL-BH1 – прищепка фотографическая с шаровой головой. Специально разработанная металлическая клипса предназначена для крепления большинства камер практически в любом месте фотостудии. Дает большую гибкость и свободу в креплении оборудования. Зажим может использоваться на стойках, ручках держателей или для поддержки фона. Внутренняя часть клипсы прорезиненная и безопасна для студийных аксессуаров.
Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.
Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.