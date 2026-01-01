images
images
images
Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель

Tether Tools CUC3415-ORG TetherPro USB-C to USB 3.0 Male B 4.6m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: MTG-0170

Кабель TetherPro USB-C - USB 3.0 Male B позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников.

USB-C - это новейшая технология, обеспечивающая высокие скорости передачи данных. Длина кабеля составляет 4,6 м. Цвет - оранжевый. Кабель не предназначен для зарядки. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Описание

Совместим с моделями фотоаппартов:

  • Mamiya Leaf
    CREDO 40, CREDO 50, CREDO 60, CREDO 80

  • Phase One
    A250, A260, A280, IQ 140, IQ 150, IQ 160, IQ 180, IQ250, IQ260, IQ260 ACHROMATIC, IQ280, IQ3 100MP ACHROMATIC, XF 100MP, XF IQ1, XF IQ3

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Wansen PB-1020 фон пластиковый розовый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый розовый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый розовый 1х2 м
Арт. DAN-7851
Wansen PB-1020 фон пластиковый розовый 1х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1020 розовый, размер - 1х2 м.

Пластиковый, матовый фон розового цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

1 250 ₽
В корзину
Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) зарядное устройство для аккумуляторов АА/ААА
Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) зарядное устройство для аккумуляторов АА/ААА
Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) зарядное устройство для аккумуляторов АА/ААА
Арт. DAN-3132
Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) зарядное устройство для аккумуляторов АА/ААА
Наличие
в наличии 1-3 шт

Зарядное устройство Panasonic Basic (K-KJ61MCC40USB ) для аккумуляторов АА/ААА.

Данное зарядное устройство способно заряжать аккумуляторы формата АА (пальчиковые) и ААА (минипальчиковые). Одновременно можно заряжать два или четыре аккумулятора. Устройство оснащено автоматической системой контоля, которая не допускает перезаряда аккумуляторов, продлевая тем самым срок их эксплуатации.

14 490 ₽
В корзину
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
Арт. MTG-0780
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C. Фиксатор SmallRig 2981B предотвращает случайное выдергивание кабеля HDMI и USB Type-C из камеры Canon R5 / R6 / R5 C. Он крепиться на клетке SmallRig 2982B двумя винтами М3. Фиксатор изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а его конструкция позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера, с помощью двух винтов ¼» с накаткой. Для более надежной фиксации можно использовать шестигранный ключ, входящий в комплект.

2 960 ₽
В корзину
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Арт. DAN-4107
Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat фон пластиковый желтый матовый/полуматовый 1х1.3 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон пластиковый Fotokvant BP-0113SM Yellow mat/semi-mat желтый матовый/полуматовый 1х1,3 м.

Фон желтый, с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Он легко моется и очень долговечен. Размер - 1х1,3 м.

1 150 ₽
В корзину
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Арт. DAN-7846
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

Ключевые преимущества:

  • Не бликует, матовая фактура.
  • Легко моется (устойчив к влажной уборке).
  • Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
  • Можно резать под любой размер.
  • Идеален для предметной и портретной съемки.
1 250 ₽
В корзину
Fujimi FCL-BH1 прищепка фотографическая с шаровой головой
Арт. NVF-2180
Fujimi FCL-BH1 прищепка фотографическая с шаровой головой
Наличие
более 10 шт

FUJIMI FCL-BH1 – прищепка фотографическая с шаровой головой. Специально разработанная металлическая клипса предназначена для крепления большинства камер практически в любом месте фотостудии. Дает большую гибкость и свободу в креплении оборудования. Зажим может использоваться на стойках, ручках держателей или для поддержки фона. Внутренняя часть клипсы прорезиненная и безопасна для студийных аксессуаров.

340 ₽
В корзину
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Арт. DAN-4005
Fotokvant PRP-004 призма хрустальная 200х30 мм для спецэффектов для фото
Наличие
более 10 шт

Хрустальная призма Fotokvant PRP-004 для спецэффектов.

Способна преломлять и рассеивать свет, создавать блики и отражения, которые можно использовать для получения снимкой с эффектами без необходимости прибегать к фоторедакторам. Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 200х30 мм. Вес нетто - 210 гр.

1 390 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;Как сделать фото товаров с помощью подручных материалов&quot;
Видеоурок "Как сделать фото товаров с помощью подручных материалов"
Green screen - before and after
Green screen - before and after
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Аркадий Шайхет – гений беспристрастносности фотосъемки
Аркадий Шайхет – гений беспристрастносности фотосъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.