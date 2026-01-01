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Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange кабель

Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4648

Кабель Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange.

Кабель-переходник с USB-C на Micro-B 5-Pin, длиной 4,6 метра. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.

Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры на компьютер или ноутбук. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель полностью экранирован и покрыт оболочкой, чтобы минимизировать помехи сигнала. 

Внимание! Этот кабель предназначен только для передачи данных, а не для зарядки устройств.

Совместим с моделями фотоаппаратов: 

  • Canon
    200D MARK II, 250D, 850D, 90D, M200, M5, M50, M50 MARK II, M6


  • Fuji
    X-T1, X-A10, X-A20, X-A3, X-A5, X-PRO2, X-T100


  • Nikon
    1 J4, 1 J5, 1 V3, D3400, D3500, D5600, D7500, Z 50


  • Olympus
    E-M10 III


  • Panasonic LUMIX
    DC-G95, DC-GF10, DC-GF9, DC-GF90, DC-GX800, DC-GX850, DMC-FZ2500, DMC-G80, DMC-G81, DMC-G85, DMC-GX80 , DMC-GX85, DMC-GX9, DMC-LX10, DC-G90


  • Pentax
    K-1, K-1 MARK II, K-S1


  • Sony
    A3000, A3500, A5000, A5100, A58, A6000, A6100, A6300, A6400, A6500, A6600, A68, A7, A7 II, A77 II, A7R, A7R II, A7S, A7S II, A9, A99 II, DSC-RX100M4, DSC-RX100M5, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM2, ILCE-QX, NEX-3N, NEX-5T, NEX-6, NEX-F3, RX10 II, RX10 III, RX100 III, RX100 IV

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