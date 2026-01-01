Tether Tools CUC2515-ORG TetherPro USB-C to 2.0 Micro-B 5-Pin 4.6m Orange кабель

Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры на компьютер или ноутбук. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Кабель полностью экранирован и покрыт оболочкой, чтобы минимизировать помехи сигнала.

Внимание! Этот кабель предназначен только для передачи данных, а не для зарядки устройств.

Совместим с моделями фотоаппаратов:

Canon

200D MARK II, 250D, 850D, 90D, M200, M5, M50, M50 MARK II, M6





Fuji

X-T1, X-A10, X-A20, X-A3, X-A5, X-PRO2, X-T100





Nikon

1 J4, 1 J5, 1 V3, D3400, D3500, D5600, D7500, Z 50





Olympus

E-M10 III





Panasonic LUMIX

DC-G95, DC-GF10, DC-GF9, DC-GF90, DC-GX800, DC-GX850, DMC-FZ2500, DMC-G80, DMC-G81, DMC-G85, DMC-GX80 , DMC-GX85, DMC-GX9, DMC-LX10, DC-G90





Pentax

K-1, K-1 MARK II, K-S1



