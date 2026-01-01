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SanDisk Extreme Pro SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 V30 95 Mb/s (SDSDXXG-032G-GN4IN) карта памяти

SanDisk Extreme Pro SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 V30 95 Mb/s (SDSDXXG-032G-GN4IN) карта памяти

Sandisk
Артикул: DAN-2727

Карта памяти SanDisk Extreme SDHC 32GB Class10 UHS-I U3 633х V30 (SDSDXXG-032G-GN4IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 90 МБ/с).

Описание

Карты памяти SanDisk Extreme SDHC и SDXC UHS-I отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают при широком диапазоне температур и защищены от воздействия рентгеновских лучей. 

Карта имеет возможность восстановления данных программой RescuePRO Deluxe. Это ПО позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка).

Благодаря классу скорости видео UHS 30 (V30) у карт объемом 32-256 Гб и классу скорости UHS 3 (U3) карты памяти SanDisk Extreme SDHC и SDXC UHS-I позволяют записывать непрерывное видео в формате 4K UHD и Full HD.

Характеристики:

  • объем карты памяти - 32 Гб
  • скорость чтения - до 95 Мб/с
  • скорость записи - до 90 Мб/с
  • класс скорости - Class 10 UHS-I U3 V30 
  • скорость обмена данными - 633 x

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