Falcon Eyes Travel Line 1200 штатив с видеоголовой

Штатив имеет подъемную центральную колонну. Реечный микролифт позволяет плавно регулировать высоту штатива без необходимости перенастройки положения ног. Рукоятка микролифта складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке. Положение микролифта фиксируется винтом.
Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту и проградуированной шкалой для горизонтального панорамирования.
Так же голова оборудована быстросъемной площадкой. На площадке находится винт 1/4" со скобой для комфортного закручивания. Размер площадки – 43х59 мм. Площадка с камерой надежно удерживается подпружиненным зажимом.
Секции трехсекционных ног надежно фиксируются клипсовыми замками. На концах ног установлены резиновые наконечники с шаровым основанием.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 2
- максимальная высота штатива, мм – 1350
- минимальная высота штатива, мм – 490
- длина в сложенном виде, – 500
- штативная голова – видео, несъемная
- быстросъемная площадка – есть
- размер площадки, мм – 43х59
- резьба на площадке под камеру – 1/4"
- длина рукоятки, мм – 165
- пузырьковый уровень – есть
- микролифт – есть
- диаметр центральной колонны, мм – 24
- количество секций ног – 3
- размеры профиля секций ног, мм – 20/17/13,5
- тип зажимов секций ног – клипсы
- тип усиления штатива – верхняя растяжка, крюк для груза
- материал штатива – алюминиевый сплав, композитный пластик
- материал зажимов-фиксаторов штатива – композитный пластик
- вес, кг – 0,96