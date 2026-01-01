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Falcon Eyes Travel Line 1200 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Travel Line 1200 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Travel Line 1200 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Travel Line 1200 штатив с видеоголовой
Falcon Eyes Travel Line 1200 штатив с видеоголовой

Falcon Eyes Travel Line 1200 штатив с видеоголовой

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8975

Falcon Eyes Travel Line 1200 – трехсекционный штатив с видеоголовой.

Эта модель самая легкая в линейке Travel Line. Максимальная рабочая высота – 135 см, а максимальная нагрузка - 2 кг.

Описание

Штатив имеет подъемную центральную колонну. Реечный микролифт позволяет плавно регулировать высоту штатива без необходимости перенастройки положения ног. Рукоятка микролифта складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке. Положение микролифта фиксируется винтом.

Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту и проградуированной шкалой для горизонтального панорамирования.

Так же голова оборудована быстросъемной площадкой. На площадке находится винт 1/4" со скобой для комфортного закручивания. Размер площадки – 43х59 мм. Площадка с камерой надежно удерживается подпружиненным зажимом.

Секции трехсекционных ног надежно фиксируются клипсовыми замками. На концах ног установлены резиновые наконечники с шаровым основанием.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 2
  • максимальная высота штатива, мм – 1350
  • минимальная высота штатива, мм – 490
  • длина в сложенном виде, – 500
  • штативная голова – видео, несъемная
  • быстросъемная площадка – есть
  • размер площадки, мм – 43х59
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • длина рукоятки, мм – 165
  • пузырьковый уровень – есть
  • микролифт – есть
  • диаметр центральной колонны, мм – 24
  • количество секций ног – 3
  • размеры профиля секций ног, мм – 20/17/13,5
  • тип зажимов секций ног – клипсы
  • тип усиления штатива – верхняя растяжка, крюк для груза
  • материал штатива – алюминиевый сплав, композитный пластик
  • материал зажимов-фиксаторов штатива – композитный пластик
  • вес, кг – 0,96

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 1200.
  • Чехол.
  • Руководство по эксплуатации.

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