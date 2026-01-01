Falcon Eyes Travel Line 1200 штатив с видеоголовой

Описание

Штатив имеет подъемную центральную колонну. Реечный микролифт позволяет плавно регулировать высоту штатива без необходимости перенастройки положения ног. Рукоятка микролифта складывается после регулировки и не мешает съемке или транспортировке. Положение микролифта фиксируется винтом.

Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту и проградуированной шкалой для горизонтального панорамирования.

Так же голова оборудована быстросъемной площадкой. На площадке находится винт 1/4" со скобой для комфортного закручивания. Размер площадки – 43х59 мм. Площадка с камерой надежно удерживается подпружиненным зажимом.

Секции трехсекционных ног надежно фиксируются клипсовыми замками. На концах ног установлены резиновые наконечники с шаровым основанием.

Характеристики: