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-10 %
Godox LED64 светодиодный осветитель
Godox LED64 светодиодный осветитель
Godox LED64 светодиодный осветитель
Godox LED64 светодиодный осветитель

Godox LED64 светодиодный осветитель

Godox
Артикул: NVF-9585

Godox LED64 - светодиодный осветитель.

Источником освещения в приборе являются 64 ярких светодиода постоянного свечения. Осветитель легко крепится на любой тип стоек, держателей для вспышек, штативы и горячий башмак фото- и видеокамер.

Описание

Осветитель имеет плавную регулировку мощности. Его отличительной чертой является низкая потребляемая мощность. С его помощью обеспечивается равномерная засветка всего поля освещения. На зажигание лампе требуется меньше одной секунды.

Модульная конструкция видеосвета позволяет монтировать из нескольких приборов источник большой площади освещения. При этом значимую роль здесь играет легкость Godox LED 64, даже большая конструкция из блоков легко удерживается на камере.

Осветитель станет хорошим выбором для профессиональной или домашней фото- и видеосъемки, где есть необходимость в постоянном равномерном рассеянном освещении.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 64
  • цветовая температура - 5500-6500 К
  • ручная регулировка цветовой температуры - нет
  • ручная регулировка яркости освещения - возможность плавной регулировки интенсивности свечения
  • мощность, Вт - 4,5
  • рабочая температура, град. - от -10 до 40
  • тип питания - 4 литий-ионных аккумулятора или стандартные пальчиковые батареи (AA)
  • размер, мм - 85х85х35
  • вес, г - 110

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