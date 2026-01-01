Godox LED64 светодиодный осветитель

Описание

Осветитель имеет плавную регулировку мощности. Его отличительной чертой является низкая потребляемая мощность. С его помощью обеспечивается равномерная засветка всего поля освещения. На зажигание лампе требуется меньше одной секунды.

Модульная конструкция видеосвета позволяет монтировать из нескольких приборов источник большой площади освещения. При этом значимую роль здесь играет легкость Godox LED 64, даже большая конструкция из блоков легко удерживается на камере.

Осветитель станет хорошим выбором для профессиональной или домашней фото- и видеосъемки, где есть необходимость в постоянном равномерном рассеянном освещении.

Характеристики: