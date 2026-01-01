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Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой

Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой

Savage
Артикул: DAN-7969

Бумажные фоны Savage (75-1253) True Blue, известного американского бренда Savage, имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Внимание! Цвет фона может отличаться в зависимости от освещенности при съемке, освещенности при осмотре и настроек камеры и монитора. Поэтому, если вам очень важен точный оттенок, просьба приходить в магазин с образцом нужного цвета или закажите предварительно палитру цветов Savage. Только метод сравнения позволяет идеально точно подобрать нужный цвет.

Производство - США.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (4-1253) Sand известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (41-1253) Blue Mist известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Savage (56-1253) Fashion gray фон бумажный 1,35x11 м модный серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (56-1253) Fashion grey известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
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Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
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Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.

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Арт. DAN-7934
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (25-1253) Beige известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
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Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Арт. DAN-7965
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (2-1253)Sky Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
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Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Арт. DAN-7933
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Savage (47-1253) WIDETONE BABY BLUE - известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Бумажные фоны Savage имеют такую фактурную поверхность, которая позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер фона - 2,72x11 м. Цвет - голубой. Плотность фона - 160 г/м2. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину

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