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Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой

Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой

Savage
Артикул: DAN-7965

Фон бумажный Savage (2-1253)Sky Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

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Наличие
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Фон бумажный Savage (64-1253) Bluejean известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Наличие
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Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT1126 Sky 26, размер - 1,35x6 м, цвет - небесный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Savage (80-1253) WIDETONE COCOA известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Арт. DAN-7964
Savage (17-1253) Sienna фон бумажный 1,35x11 м земля
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (17-1253) Sienna известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Savage (47-1253) WIDETONE BABY BLUE - известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Бумажные фоны Savage имеют такую фактурную поверхность, которая позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер фона - 2,72x11 м. Цвет - голубой. Плотность фона - 160 г/м2. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
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Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
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