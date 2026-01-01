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Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой

Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой

Savage
Артикул: DAN-7933

Savage (47-1253) WIDETONE BABY BLUE - известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Бумажные фоны Savage имеют такую фактурную поверхность, которая позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер фона - 2,72x11 м. Цвет - голубой. Плотность фона - 160 г/м2. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (64-1253) Bluejean известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Colorama Lilac 510 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

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Арт. DAN-7934
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (25-1253) Beige известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Арт. DAN-7969
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажные фоны Savage (75-1253) True Blue, известного американского бренда Savage, имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Арт. DAN-7945
Savage (56-1253) Fashion gray фон бумажный 1,35x11 м модный серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (56-1253) Fashion grey известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину

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