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Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым
Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым
Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым
Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым
Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым

Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым

Savage
Артикул: NVF-9542

Savage (74-1253) WIDETONE SMOKE GRAY RGB 112-113-117 - фон бумажный, размер 1,35x11 м, цвет - серый дым.

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. 


Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (51-1253) Bone - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Savage (9-1253) Stone Grey фон бумажный 1,35x11 м серый камень. Фон от известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Внимание! Цвет фона может отличаться в зависимости от освещенности при съемке, освещенности при осмотре и настроек камеры и монитора. Поэтому, если вам очень важен точный оттенок, просьба приходить в магазин с образцом нужного цвета или закажите предварительно палитру цветов Savage. Только метод сравнения позволяет идеально точно подобрать нужный цвет.

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С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона 160 г/м.Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

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Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
Эрик Ким - калифорнийский мастер уличной фотографии
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