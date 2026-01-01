images
images
images
Savage (51-1253) Bone фон бумажный 1,35x11 м слоновой кости
Savage (51-1253) Bone фон бумажный 1,35x11 м слоновой кости
Savage (51-1253) Bone фон бумажный 1,35x11 м слоновой кости

Savage (51-1253) Bone фон бумажный 1,35x11 м слоновой кости

Savage
Артикул: DAN-7937

Фотофон Savage (51-1253) Bone - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 13 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
Savage (17-1253) Sienna фон бумажный 1,35x11 м земля
Savage (17-1253) Sienna фон бумажный 1,35x11 м земля
Savage (17-1253) Sienna фон бумажный 1,35x11 м земля
Арт. DAN-7964
Savage (17-1253) Sienna фон бумажный 1,35x11 м земля
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (17-1253) Sienna известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Арт. DAN-9716
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 10 ч

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

-8 %2 390 ₽
2 190 ₽
В корзину
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Арт. DAN-7934
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (25-1253) Beige известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Арт. DAN-5892
Fotokvant B-2W система подъема 2 фонов
Наличие
более 10 шт

Система подъема 2 фонов Fotokvant B-2W.

Система подъема двух фонов. Комплект держателей и кронштейнов для монтажа на стену двух бумажных рулонных фонов. Состоит из четырех держателей, двух кронштейнов, двух цепей и двух гирек.

4 740 ₽
В корзину
-10 %
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Арт. DAN-9946
Godox DP400IIIV вспышка студийная
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 7 ч

Godox DP400IIIV вспышка студийная.

Мощность 400 Дж, регулировка от полной до 1/64 мощности, перезарядка до 1.0 с, светодиодная моделирующая лампа 30 Вт, встроенная беспроводная система синхронизации Godox 2.4G X, алюминиевый корпус, байонет Bowens.

-10 %18 590 ₽
16 730 ₽
В корзину
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Арт. DAN-5572
Fotokvant CL-P100 KIT комплект из 2 пластиковых зажимов-прищепок 100 мм
Наличие
более 10 шт

Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.

Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

410 ₽
В корзину
Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым
Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым
Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым
Арт. NVF-9542
Savage (74-1253) Smoke Gray фон бумажный 1,35x11 м серый дым
Наличие
в наличии 4-10 шт

Savage (74-1253) WIDETONE SMOKE GRAY RGB 112-113-117 - фон бумажный, размер 1,35x11 м, цвет - серый дым.

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. 


5 090 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.