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Savage (9-1253) Stone Grey фон бумажный 1,35x11 м серый камень
Savage (9-1253) Stone Grey фон бумажный 1,35x11 м серый камень
Savage (9-1253) Stone Grey фон бумажный 1,35x11 м серый камень

Savage (9-1253) Stone Grey фон бумажный 1,35x11 м серый камень

Savage
Артикул: DAN-7966

Savage (9-1253) Stone Grey фон бумажный 1,35x11 м серый камень. Фон от известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Внимание! Цвет фона может отличаться в зависимости от освещенности при съемке, освещенности при осмотре и настроек камеры и монитора. Поэтому, если вам очень важен точный оттенок, просьба приходить в магазин с образцом нужного цвета или закажите предварительно палитру цветов Savage. Только метод сравнения позволяет идеально точно подобрать нужный цвет.

Описание

Savage (9-1253) Stone Grey фон бумажный 1,35x11 м серый камень

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