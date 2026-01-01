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Savage (66-86) Pure White фон бумажный 2,18x11 м чисто белый
Savage (66-86) Pure White фон бумажный 2,18x11 м чисто белый
Savage (66-86) Pure White фон бумажный 2,18x11 м чисто белый

Savage (66-86) Pure White фон бумажный 2,18x11 м чисто белый

Savage
Артикул: DAN-8004

Фон бумажный Savage (66-86) Pure White чисто белый, размер - 2,18x11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,18х11 м. Плотность фона – 160 г/м2.

Описание

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

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