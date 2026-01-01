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Savage (18-86) Evergreen фон бумажный 2,18x11 м темно-зеленый
Savage (18-86) Evergreen фон бумажный 2,18x11 м темно-зеленый
Savage (18-86) Evergreen фон бумажный 2,18x11 м темно-зеленый

Savage (18-86) Evergreen фон бумажный 2,18x11 м темно-зеленый

Savage
Артикул: DAN-7988

Фон бумажный Savage (18-86) Evergreen известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

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Видео

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Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
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