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Savage (83-86) Turquoise фон бумажный 2,18x11 м бирюзовый
Savage (83-86) Turquoise фон бумажный 2,18x11 м бирюзовый
Savage (83-86) Turquoise фон бумажный 2,18x11 м бирюзовый

Savage (83-86) Turquoise фон бумажный 2,18x11 м бирюзовый

Savage
Артикул: DAN-8021

Бумажный фон Savage (83-86) Turquoise известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Производство - США.

Внимание! Цвет фона может отличаться в зависимости от освещенности при съемке, освещенности при осмотре и настроек камеры и монитора. Поэтому, если вам очень важен точный оттенок, просьба приходить в магазин с образцом нужного цвета или закажите предварительно палитру цветов Savage. Только метод сравнения позволяет идеально точно подобрать нужный цвет.

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