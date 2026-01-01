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Savage (74-86) Smoke Gray фон бумажный 2,18x11 м дымчато-серый
Savage (74-86) Smoke Gray фон бумажный 2,18x11 м дымчато-серый
Savage (74-86) Smoke Gray фон бумажный 2,18x11 м дымчато-серый
Savage (74-86) Smoke Gray фон бумажный 2,18x11 м дымчато-серый
Savage (74-86) Smoke Gray фон бумажный 2,18x11 м дымчато-серый

Savage (74-86) Smoke Gray фон бумажный 2,18x11 м дымчато-серый

Savage
Артикул: DAN-8012

Savage (74-86) WIDETONE SMOKE GRAY RGB 112-113-117 - фон бумажный, размер 2,18x11 м, цвет - серый дым.

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. 

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

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