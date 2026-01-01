images
Raylab 019 Tropical Green фон бумажный 2.72x11 м светло-зеленый

Raylab 019 Tropical Green фон бумажный 2.72x11 м светло-зеленый

Raylab
Артикул: DAN-9131

Фон бумажный Raylab 019 Tropical Green фон бумажный 2.72x11 м светло-зеленый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Арт. DAN-7572
Raylab 008-2711 Arctic White фон бумажный 2.72x11 м белый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.

5 430 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Арт. MTG-1658
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-110 размером 2,72х11 м цвет - пастельно-фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Арт. VBR-173
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 8 ч

Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.

-10 %1 080 ₽
970 ₽
В корзину
Raylab 037 Sky Blue фон бумажный 2.72x11 м небесно-голубой
Арт. DAN-7599
Raylab 037 Sky Blue фон бумажный 2.72x11 м небесно-голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 037 Sky Blue фон бумажный 2.72x11 м небесно-голубой.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 500 ₽
В корзину
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Арт. DAN-3578
Fotokvant V-3030L ворота для тяжелого фотофона 3х3 м
Наличие
более 10 шт

Ворота Fotokvant V-3030L для тяжелого фотофона, размер - 3х3 м. Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина составная, из четырех секций, имеется возможность компоновки из двух, трех и всех четырех частей. Максимальная высота стоек - 3 м. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски.

9 220 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Зачем нужна цветовая шкала и как ею пользоваться
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.