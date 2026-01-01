Raylab 037 Sky Blue фон бумажный 2.72x11 м небесно-голубой

Арт. DAN-5524

Уголки Albonny PC-028 Bronze для фотоальбомов, бронзовые.

Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.